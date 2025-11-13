|
13.11.2025 06:31:28
Scandinavian Tobacco Group AS veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Scandinavian Tobacco Group AS hat am 11.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,90 DKK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,70 DKK erwirtschaftet worden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Scandinavian Tobacco Group AS in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 3,01 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 2,36 Milliarden DKK. Im Vorjahresviertel waren 2,43 Milliarden DKK in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen der Analysten hatten bei einem Gewinn je Aktie von 3,70 DKK sowie einem Quartalsumsatz in Höhe von 2,38 Milliarden DKK gelegen.
