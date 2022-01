Scanfil plc Pressemitteilung 21 Januar 2022 um 8.00



Scanfil erweitert seinen deutschen Produktionsstandort in Wutha-Farnroda um 50 %



Scanfils deutscher Produktionsstandort in Wutha-Farnroda wird um 2.200 m² erweitert. Der Anbau des Werks wird voraussichtlich im Laufe des zweiten Quartals fertig gestellt sein. Die aktuelle Größe des Werks beträgt 4.500 m². Hier sind ca. 270 Fachleute beschäftigt.



"Wir freuen uns, unser Wachstum in Wutha-Farnroda, im Herzen Deutschlands, bekannt zu geben. Unser Werk ist gut gelegen, nah an unseren Kunden und deren Forschungs- und Entwicklungszentren", erklärt Petteri Jokitalo, CEO von Scanfil. "Die Wachstumserwartungen haben sich deutlich verbessert, was uns die Zuversicht für eine weitere Investition in Wutha-Farnroda gab."



Die Erweiterung befindet sich bereits im Bau, damit wir das hohe Qualitätsniveau eines EMS-Dienstleisters auch weiterhin erfüllen können. Einige unserer Kunden in Wutha-Farnroda stammen aus der Medizinbranche, welche die höchsten Anforderungen an die Produktionsqualität und Präzision.



"Ein Großteil unserer Kunden kommt aus der Automatisierungs- und Sicherheitsbranche. Es bestehen jedoch auch gute Wachstumsaussichten in den Bereichen Medizintechnik und Cleantech", sagt Dr. Heribert Raaf, Geschäftsführer des Standorts in Wutha-Farnroda. "Dank der neuen Kapazität werden die hohen Anforderungen der Kunden im Bereich NPI, Prototypen & DFM künftig noch besser erfüllt und wir sind für das Wachstum bereit."



Der vergrößerte Standort wird somit zu einem noch stärkeren Partner für zentraleuropäische und deutsche Kunden und entwickelt sich zu einem der führenden Scanfil Werke in Kundennähe.



