26.10.2026 06:31:29

Scanfil öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Scanfil hat am 23.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,18 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Scanfil 0,140 EUR je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz wurden 252,2 Millionen EUR gegenüber 191,3 Millionen EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at

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