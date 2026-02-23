Scanfil stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Scanfil präsentierte in der am 20.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,20 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,140 EUR je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,61 Prozent auf 211,0 Millionen EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 212,3 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,630 EUR eingefahren. Im Vorjahr waren 0,590 EUR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 797,10 Millionen EUR in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 779,91 Millionen EUR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at