Scanpoint Geomatics hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Scanpoint Geomatics hat am 03.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,02 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Scanpoint Geomatics 0,020 INR je Aktie generiert.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 203,66 Prozent auf -82,7 Millionen INR. Im Vorjahresviertel hatte Scanpoint Geomatics 79,7 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at