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05.11.2026 06:31:28
Scanpoint Geomatics legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Scanpoint Geomatics hat am 04.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,01 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,020 INR je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 98,18 Prozent auf 7,2 Millionen INR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 391,9 Millionen INR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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