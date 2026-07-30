Scanpoint Geomatics vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Scanpoint Geomatics stellte am 27.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 54,30 Prozent auf 22,3 Millionen INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 14,4 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz vermeldete das Unternehmen einen Rückgang um 28,42 Prozent auf 487,13 Millionen INR. Im Vorjahr hatte der Umsatz bei 348,69 Millionen INR gelegen.

Redaktion finanzen.at