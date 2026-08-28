Scantech (Hangzhou) A hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Scantech (Hangzhou) A hat am 25.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,06 CNY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,220 CNY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 9,05 Prozent auf 97,9 Millionen CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 89,7 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at