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30.09.2026 06:31:29
Scanway Spolka Akcyjna Bearer veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Scanway Spolka Akcyjna Bearer hat am 29.09.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 1,86 PLN gegenüber 2,65 PLN im Vorjahresquartal verkündet.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 28,89 Prozent auf 5,8 Millionen PLN aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 8,2 Millionen PLN erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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