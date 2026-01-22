|
22.01.2026 06:31:28
SCB X: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
SCB X hat am 21.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Das EPS wurde auf 0,37 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,410 USD je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz lag bei 1,67 Milliarden USD – das entspricht einem Abschlag von 0,46 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,68 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,72 USD für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,48 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahr hat SCB X in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 5,86 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 6,75 Milliarden USD im Vergleich zu 6,37 Milliarden USD im Vorjahr.
