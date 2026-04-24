SCB X: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

SCB X hat am 21.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 0,38 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,440 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 2,09 Prozent auf 1,61 Milliarden USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,64 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at