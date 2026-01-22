SCB X: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

SCB X hat am 21.01.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3,01 THB beziffert, während im Vorjahresquartal 3,48 THB je Aktie in den Büchern standen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat SCB X in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 5,73 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 53,89 Milliarden THB im Vergleich zu 57,16 Milliarden THB im Vorjahresquartal.

Analysten hatten für das Jahresviertel einen Gewinn je Aktie von 3,20 THB prognostiziert, während sie den Umsatz bei 41,31 Milliarden THB gesehen hatten.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 14,10 THB beziffert. Im Vorjahr hatte SCB X 13,05 THB je Aktie verdient.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 1,75 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz von 224,87 Milliarden THB. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufene Geschäftsjahr bei 220,94 Milliarden THB.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Gesamtjahr hatten bei einem Gewinn von 14,18 THB je Aktie gelegen. Die Umsatzschätzung für das Gesamtjahr hatten sie auf 172,11 Milliarden THB beziffert.

