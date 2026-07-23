SCB X präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

SCB X hat am 21.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 0,41 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,460 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 3,48 Prozent auf 1,62 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1,68 Milliarden USD gelegen.

Redaktion finanzen.at