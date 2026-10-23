SCB X präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

SCB X hat am 21.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS belief sich auf 3,17 THB gegenüber 3,58 THB je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite hat SCB X im vergangenen Quartal 49,59 Milliarden THB verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 11,10 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte SCB X 55,79 Milliarden THB umsetzen können.

Experten hatten einen Gewinn von 3,19 THB je Aktie sowie einen Umsatz in Höhe von 39,15 Milliarden THB erwartet.

Redaktion finanzen.at