SCB X: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

SCB X hat am 21.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 3,30 THB, nach 3,80 THB im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 5,06 Prozent zurück. Hier wurden 52,71 Milliarden THB gegenüber 55,51 Milliarden THB im Vorjahreszeitraum generiert.

Für das Quartal hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 3,30 THB gerechnet, wohingegen der Umsatz auf 40,59 Milliarden THB geschätzt worden war.

Redaktion finanzen.at