SCB X: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

SCB X hat am 21.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,30 THB präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte SCB X ein EPS von 3,80 THB je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat SCB X im vergangenen Quartal 52,71 Milliarden THB verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 5,06 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte SCB X 55,51 Milliarden THB umsetzen können.

Auf das Quartal blickend hatten Analysten einen Gewinn von 3,23 THB je Aktie sowie einen Umsatz 40,30 Milliarden THB prognostiziert.

Redaktion finanzen.at