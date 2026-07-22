|
22.07.2026 06:31:29
SCB X: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
SCB X hat am 21.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,30 THB präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte SCB X ein EPS von 3,80 THB je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite hat SCB X im vergangenen Quartal 52,71 Milliarden THB verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 5,06 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte SCB X 55,51 Milliarden THB umsetzen können.
Auf das Quartal blickend hatten Analysten einen Gewinn von 3,23 THB je Aktie sowie einen Umsatz 40,30 Milliarden THB prognostiziert.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerZahlenflut und EZB-Entscheid: ATX und DAX tief im Minus -- US-Börsen schwach -- Asiens Börsen beenden Handel fester
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex notieren am Donnerstag schwächer. Die US-Börsen geben ebenfalls nach. An den Märkten in Asien ging es am Donnerstag nach oben.