SCB X stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

SCB X präsentierte in der am 21.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,03 THB ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,71 THB erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 8,83 Prozent auf 50,76 Milliarden THB aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 55,68 Milliarden THB erwirtschaftet worden.

Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 3,09 THB ausgegangen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt 39,47 Milliarden THB erwartet.

Redaktion finanzen.at