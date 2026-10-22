SCB X vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

SCB X präsentierte in der am 21.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Das EPS lag bei 3,17 THB. Im letzten Jahr hatte SCB X einen Gewinn von 3,58 THB je Aktie eingefahren.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 11,10 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 55,79 Milliarden THB. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 49,59 Milliarden THB.

Die Schätzungen der Analysten hatten für das Quartals-EPS bei 3,26 THB gelegen. Beim Umsatz waren die Experten von 39,93 Milliarden THB ausgegangen.

Redaktion finanzen.at