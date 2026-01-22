SCB X veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

SCB X lud am 21.01.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,01 THB präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte SCB X ein EPS von 3,48 THB je Aktie vermeldet.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 5,73 Prozent zurück. Hier wurden 53,89 Milliarden THB gegenüber 57,16 Milliarden THB im Vorjahreszeitraum generiert.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 3,20 THB sowie einem Umsatz von 41,31 Milliarden THB in Aussicht erwartet.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 14,10 THB gegenüber 13,05 THB je Aktie im Vorjahr.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat SCB X 220,94 Milliarden THB umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 1,75 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Hier waren 224,87 Milliarden THB umgesetzt worden.

Beim Ausblick auf das Geschäftsjahr hatten sich Analysten im Durchschnitt zuvor auf einen Gewinn von 14,17 THB je Aktie sowie einen Umsatz von 172,11 Milliarden THB festgelegt.

Redaktion finanzen.at