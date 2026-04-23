SCB X veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

SCB X ließ sich am 21.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat SCB X die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,03 THB gegenüber 3,71 THB im Vorjahresquartal.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 8,83 Prozent auf 50,76 Milliarden THB ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 55,68 Milliarden THB in den Büchern gestanden.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 3,09 THB sowie einem Umsatz von 39,47 Milliarden THB in Aussicht erwartet.

Redaktion finanzen.at