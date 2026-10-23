SCB X veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

SCB X lud am 21.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,38 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,440 USD je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite hat SCB X im vergangenen Quartal 1,49 Milliarden USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 13,66 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte SCB X 1,73 Milliarden USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at