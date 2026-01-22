|
22.01.2026 06:31:28
SCB X: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
SCB X hat am 21.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 3,01 THB. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,48 THB je Aktie vermeldet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat SCB X in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 5,73 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 53,89 Milliarden THB. Im Vorjahresviertel waren 57,16 Milliarden THB in den Büchern gestanden.
Für das Jahresviertel hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 3,20 THB gerechnet. Die Prognose für den Umsatz hatten sie auf 41,31 Milliarden THB taxiert.
Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 14,10 THB präsentiert. Im Vorjahr hatte SCB X ein EPS von 13,05 THB je Aktie vermeldet.
Umsatzseitig standen 220,94 Milliarden THB in den Büchern – ein Minus von 1,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem SCB X 224,87 Milliarden THB erwirtschaftet hatte.
Die Schätzungen der Analysten für das Gesamtjahr hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 14,17 THB und einen Umsatz von 172,11 Milliarden THB beziffert.
Redaktion finanzen.at
