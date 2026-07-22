SCB X zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

SCB X gab am 21.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,30 THB ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,80 THB erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 5,06 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 55,51 Milliarden THB. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 52,71 Milliarden THB.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 3,23 THB sowie einen Umsatz von 40,30 Milliarden THB prognostiziert.

Redaktion finanzen.at