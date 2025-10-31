SCG Packaging präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

SCG Packaging hat am 28.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,22 THB eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,130 THB je Aktie erzielt worden.

SCG Packaging hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 30,44 Milliarden THB abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 8,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 33,37 Milliarden THB erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at