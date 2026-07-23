SCG Packaging präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

SCG Packaging hat am 21.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es stand ein EPS von 0,54 THB je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei SCG Packaging noch ein Gewinn pro Aktie von 0,240 THB in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat SCG Packaging in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,84 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 32,45 Milliarden THB im Vergleich zu 31,56 Milliarden THB im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at