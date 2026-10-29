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29.10.2026 06:31:29
SCG Packaging: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
SCG Packaging hat am 27.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,47 THB beziffert, während im Vorjahresquartal 0,220 THB je Aktie in den Büchern standen.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 32,58 Milliarden THB in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7,03 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte SCG Packaging einen Umsatz von 30,44 Milliarden THB eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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