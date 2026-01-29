29.01.2026 06:31:29

SCG Packaging vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

SCG Packaging hat am 27.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,28 THB beziffert, während im Vorjahresquartal -0,010 THB je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz wurde auf 30,17 Milliarden THB beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 3,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 31,23 Milliarden THB umgesetzt worden waren.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,950 THB ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 0,860 THB erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 124,37 Milliarden THB – das entspricht einem Abschlag von 6,33 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 132,78 Milliarden THB erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

