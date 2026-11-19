BRÜSSEL (dpa-AFX) - Bei den jüngsten russischen Luftangriffen auf die ukrainische Hauptstadt Kiew sind nach Angaben der EU-Außenbeauftragten Kaja Kallas auch mehrere Botschaften europäischer und nicht-europäischer Staaten beschädigt worden. Wie Kallas mitteilte, erfolgten die Attacken während der Teilnahme von Russlands Präsidenten Wladimir Putin am Gipfel der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (Apec) in China. Die russischen Angriffe hätten Kiew getroffen, während Putin im südchinesischen Shenzhen "über den roten Teppich" gelaufen sei, kommentierte Kallas.

Nach Angaben der Außenbeauftragten wird die EU nun als Reaktion auf die Angriffe den russischen Vertreter in Brüssel einbestellen. "Diplomatische Vertretungen stehen unter dem Schutz des Völkerrechts", erklärte die frühere estnische Regierungschefin. Man werde zudem die Unterstützung für die Ukraine weiter verstärken und den Druck auf Russland erhöhen, damit es seinen Krieg beende.

Zu den Botschaften, die bei den jüngsten russischen Luftangriffen beschädigt wurden, zählen die Österreichs und der Niederlande. Österreichs Bundeskanzler Christian Stocker erklärte, er sei erschüttert und bezeichnete Russlands Vorgehen als "völlig inakzeptabel". Zu seiner großen Erleichterung sei das Team körperlich unversehrt geblieben.

Der niederländische Außenminister Tom Berendsen teilte mit, im Laufe des Tages sei hinter der niederländischen Botschaft in Kiew ein Geschoss eingeschlagen. Die Kolleginnen und Kollegen seien glücklicherweise unverletzt geblieben, allerdings sei das Botschaftsgebäude leicht beschädigt. Man untersuche nun, was genau geschehen sei./aha/DP/he