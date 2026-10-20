Schaeffler Aktie
WKN DE: SHA010 / ISIN: DE000SHA0100
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20.10.2026 11:03:00
Schaeffler: Humanoide Roboter bauen Gelenkmodule für humanoide Roboter
Schaeffler hat eine Fabrik eröffnet, in der humanoide Roboter Aktuatoren für humanoide Roboter herstellen. Die Roboter werden auch vor Ort trainiert.
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Nachrichten zu Schaeffler AG
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14.10.26
|Freundlicher Handel: MDAX mittags in Grün (finanzen.at)
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14.10.26
|MDAX-Papier Schaeffler-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Schaeffler von vor 10 Jahren verloren (finanzen.at)
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13.10.26
|Handel in Frankfurt: MDAX steigt am Nachmittag (finanzen.at)
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|Optimismus in Frankfurt: MDAX am Dienstagmittag auf grünem Terrain (finanzen.at)
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13.10.26
|AKTIE IM FOKUS: Schaeffler auf Zwölfmonatstief nach Quartalszahlen (dpa-AFX)
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13.10.26
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Analysen zu Schaeffler AG
|14.10.26
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|JP Morgan Chase & Co.
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|14.10.26
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|13.10.26
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|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.26
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|13.10.26
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|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.26
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|13.10.26
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|13.10.26
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|07.10.26
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|23.09.26
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|05.08.26
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|15.07.26
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|16.04.26
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