Schaeffler Aktie
WKN DE: SHA010 / ISIN: DE000SHA0100
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26.03.2026 06:30:00
Schaeffler AG: BaFin setzt Geldbuße fest
Die Finanzaufsicht BaFin hat am 4. März 2026 eine Geldbuße in Höhe von 180.000 Euro gegen die Schaeffler AG festgesetzt. Das Unternehmen hatte gegen die Marktmissbrauchsverordnung (Market Abuse Regulation - MAR) verstoßen. Die Tatsache, dass die Geschäftszahlen für das erste Quartal 2024 deutlich von der Markterwartung abwichen, hätte das Unternehmen unverzüglich als Insiderinformation transparent machen müssen.Weiter zum vollständigen Artikel bei BaFin
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