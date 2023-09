Schaeffler-Aktie gefragt: Schaeffler stockt Investition in Grünstahl-Startup H2 Green Steel auf

Schaeffler habe bei der jüngsten Finanzierungsrunde weitere 65 Millionen Euro gegeben, teilte das Unternehmen am Montag mit. Damit liege die Beteiligung inzwischen bei 100 Millionen Euro. Schaeffler unterstütze H2 Green Steel als Technologiepartner bei der Entwicklung von Stahl, der etwa für Autoteile genutzt werden kann. Insgesamt hatte H2 Green Steel bei der Finanzierungsrunde ungefähr 1,5 Milliarden Euro eingesammelt.

Die Herzogenauracher haben bereits 2021 zugesagt, CO2-reduzierten Stahl von dem schwedischen Unternehmen zu kaufen; ein Jahr später erfolgte eine erste Eigenkapitalbeteiligung bei einer Finanzierungsrunde. H2 Green Steel will in der nordschwedischen Stadt Boden ein Stahlwerk bauen, das mit Wasserstoff betrieben wird. Dabei soll 95 Prozent weniger CO2 ausgestoßen werden als bei herkömmlichen Stahlwerken. Das Werk soll Ende 2025 in Betrieb gehen. Ab 2026 soll die Produktion auf fünf Millionen Tonnen Stahl jährlich gesteigert werden. Für die Hälfte dieser Menge wurden bereits Abnahmeverträge mit Autobauern und anderen Kunden vereinbart.

Die Schaeffler-Aktie legt via XETRA zeitweise um 1,32 Prozent auf 5,36 Euro zu.

Berlin (Reuters)