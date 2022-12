Schaeffler-Aktie gesucht: Bau einer eigenen Wasserstoffanlage geplant

Das Unternehmen habe mit dem französischen Wasserstoffproduzenten Lhyfe eine entsprechende Absichtserklärung unterzeichnet, teilte Schaeffler am Freitag mit. Lhyfe werde eine Elektrolyseur-Anlage mit einer Kapazität von bis zu 15 Megawatt errichten, die ab 2025 das Schaeffler-Werk und andere regionale Kunden mit täglich 3,7 Tonnen grünem Wasserstoff versorgen könne. Die Abwärme der Anlage solle für die Wärmeversorgung des Standorts genutzt werden.

Die Elektrolyseure für die Anlage liefert Schaeffler selbst. In Elektrolyseuren wird Wasser mit Einsatz von Strom in Wasserstoff und Sauerstoff aufgespaltet. Schaeffler-Chef Klaus Rosenfeld sagte, mit der Partnerschaft werde das Wasserstoff-Kompetenzzentrum in Herzogenaurach gestärkt.

Zwischenzeitlich steigt die Schaeffler-Aktie im XETRA-Handel um 1,39 Prozent auf 6,21 Euro.

München (Reuters)