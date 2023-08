Schaeffler-Aktie legt zu: Schaeffler rechnet nach erfolgreichem ersten Halbjahr mit mehr Gewinn

Das Unternehmen rechnet nach Angaben vom Mittwoch in dieser Sparte mit einem stärkeren Umsatzwachstum und einer höheren Gewinnmarge. Das dürfte ein schwächeres Wachstum in der Auto- und in der Industriesparte wettmachen. Denn insgesamt erhöhte Schaeffler seine Prognose für die Ebit-Marge leicht auf sechs bis acht Prozent von bisher 5,5 bis 7,5 Prozent. Der Barmittelzufluss soll mit 300 bis 400 Millionen Euro ebenfalls etwas höher ausfallen. Die Prognose reflektiere die Resultate eines erfolgreichen ersten Halbjahres, sagte Schaeffler-Chef Klaus Rosenfeld. "Das zweite Halbjahr dürfte für unser Geschäft herausfordernd werden."

In den ersten sechs Monaten legte der Umsatz um 10,1 Prozent auf 8,2 Milliarden zu. Der Betriebsgewinn verbesserte sich um gut ein Drittel auf 625 Millionen Euro, das entspricht einer Gewinnmarge von 7,6 Prozent.

Die Schaeffler-Aktie dreht ins Plus und gewinnt via XETRA zeitweise 0,87 Prozent auf 5,82 Euro.

München (Reuters)