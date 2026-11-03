Schaeffler Aktie
WKN DE: SHA010 / ISIN: DE000SHA0100
|
03.11.2026 08:38:00
Schaeffler baut Tausende Stellen ab und schließt vier deutsche Werke
Der bayerische Autozulieferer Schaeffler steckt tief in der Krise. Nun kündigt der Konzern weitere Sparmaßnahmen an: Zahlreiche Beschäftigte verlieren ihren Arbeitsplatz, andere müssen auf Gehalt verzichten.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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