Schaeffler platziert Anleihen - Aktie unbeeindruckt

Der Automobil- und Industriezulieferer Schaeffler hat erfolgreich 1,5 Milliarden Euro am Anleihemarkt eingesammelt.

Mit dem Erlös sollen bestehende Verbindlichkeiten frühzeitig refinanziert werden, wie das Unternehmen am Montagabend in Herzogenaurach mitteilte. So soll eine Anleihe über 750 Millionen Euro gekauft und ein Bankkredit von rund 238 Millionen zurückgezahlt werden. Anschließend soll eine weitere Anleihe über 600 Millionen Euro zurückgekauft werden.

Nach Abschluss der genannten Transaktionen steht die nächste große Fälligkeit Finanzvorstand Klaus Patzak zufolge erst 2024 an. Auf der Handelsplattform Tradegate reagierte der Schaeffler-Kurs zunächst kaum auf die Neuigkeiten.

/he/ajx

HERZOGENAURACH (dpa-AFX)