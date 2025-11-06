Schaeffler Aktie
WKN DE: SHA010 / ISIN: DE000SHA0100
|
06.11.2025 12:21:00
Schaeffler setzt humanoide Roboter von Neura Robotics ein und liefert Teile
Der Automobilzulieferer Schaeffler stellt Teile für humanoide Roboter von Neura Robotics her. Zudem werden sie in der Produktion eingesetzt und liefern Daten.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
