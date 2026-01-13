Schaeffler Aktie
WKN DE: SHA010 / ISIN: DE000SHA0100
|
13.01.2026 18:37:00
Schaeffler will humanoide Roboter in der Produktion einsetzen
Humanoide Roboter werden für den Konzern nicht nur zu einem interessanten Geschäftsfeld. Sie sollen künftig auch in der Produktion arbeiten.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
