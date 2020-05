Schäuble: Konjunkturpaket mit Klimaschutz verbinden

BERLIN (dpa-AFX) - Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble hat dazu aufgerufen, Konjunkturhilfen mit einer grundlegenden Erneuerung der Wirtschaft zu verknüpfen. "Wir können doch nicht einfach nur sagen: Wir müssen alles wieder so machen, wie es vor Corona war", sagte der CDU-Politiker der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung". "Entscheidend ist nicht, große Summen anzukündigen, sondern das Richtige zu tun. Und da gilt: Alles, was Deutschland und Europa dynamischer, stärker, zukunftsfähiger macht, ist richtig." Deshalb befürworte er die Ausrichtung auf Klima, Digitalisierung , Innovation. "Dass die Klimapolitik jetzt zurückstehen müsse, wie manche meinen, kann man nicht ernsthaft vertreten", sagte Schäuble. Er warnte zugleich: "Einfach nur Kaufprämien für die Automobilindustrie wären als Antwort ein bisschen arg fantasielos."

Am Dienstag wollen die Spitzen der Koalitionsparteien über ein Konjunkturprogramm beraten, um der rezessionsgeplagten Wirtschaft in der Corona-Krise auf die Beine helfen. Das Volumen könnte laut "Bild am Sonntag" bei 75 bis 80 Milliarden Euro liegen./shy/DP/fba