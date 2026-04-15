Schaeffler Aktie

Schaeffler für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: SHA015 / ISIN: DE000SHA0159

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Wachstum 15.04.2026 12:59:39

Schaeffler-Aktie gewinnt: Quartalsprognose zeigt solide operative Entwicklung

Schaeffler-Aktie gewinnt: Quartalsprognose zeigt solide operative Entwicklung

Der Auto- und Industriezulieferer Schaeffler rechnet im ersten Quartal mit einem leichten Anstieg der Ertragskraft.

Der Erlös habe währungsbedingt wohl unter dem Vorjahresumsatz von 5,92 Milliarden Euro gelegen, die bereinigte Gewinnmarge vor Zinsen und Steuern aber etwas höher, teilten die Herzogenauracher am Mittwoch in einer Präsentation zu einem Analystencall mit. Die Marge befinde sich deutlich innerhalb der fürs Jahr veranschlagten Bandbreite von 3,5 bis 5,5 Prozent. Ein Jahr zuvor hatte Schaeffler im ersten Quartal eine operative Marge von 4,7 Prozent ausgewiesen. Die Schaeffler-Aktie legte zuletzt in der MDAX-Spitzengruppe um 7,35 Prozent auf 8,33 Euro zu und erreichte mit 8,41 Euro ein Hoch seit Anfang März.

Jefferies-Analystin Vanessa Jeffriess wertete die Profitabilität deutlich oberhalb der von ihr und dem Markt erwarteten Marge. Das sei positiv. Bei den Sparten sehe die Elektromobilität und das Ersatzteilgeschäft besser aus als von ihr gedacht, die Lager- und Industriesparte schwächer.

Währungsbereinigt sei der Umsatz leicht gewachsen, hieß es von Schaeffler weiter. Beim Barmittelfluss vor Ein- und Auszahlungen für Übernahmeaktivitäten habe das erste Quartal saisonal einen Abfluss gezeigt.

/men/nas

HERZOGENAURACH (dpa-AFX)

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Bildquelle: Schaeffler Technologies AG & Co. KG

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