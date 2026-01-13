Schaeffler Aktie
WKN DE: SHA015 / ISIN: DE000SHA0159
|Strategische Partnerschaft
|
13.01.2026 12:55:39
Schaeffler-Aktie im Plus: Schaeffler setzt bei Produktion auf humanoide Roboter
Schaeffler wird den Angaben zufolge Teile unter anderem für Robotergelenke entwickeln und liefern, die vor allem im Oberkörper, in den Schultern und Armen von Humanoiden zum Einsatz kommen. Schaeffler wolle eine Schlüsselrolle im wachsenden Markt der humanoiden Robotik einnehmen, begründete Konzernchef Klaus Rosenfeld die Partnerschaft.
Dazu plant Schaeffler eigenen Angaben nach, in den nächsten fünf Jahren mehrere Hundert humanoide Roboter in seiner weltweiten Fertigung einzusetzen. Dadurch solle die Automatisierung und die Effizienz der Produktionsprozesse weiter gesteigert werden, teilte Schaeffler mit.
Erst Anfang November hatten die Herzogenauracher eine Partnerschaft mit dem Roboter-Spezialisten Neura Robotics bekanntgegeben.
HERZOGENAURACH (dpa-AFX)
