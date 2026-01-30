Schaeffler Aktie

WKN DE: SHA010 / ISIN: DE000SHA0100

30.01.2026

Schaeffler-Aktie sinkt deutlich: Hohe Investitionen belasten den Ausblick - UBS-Einschätzung unter Konsens

Schaeffler-Aktie sinkt deutlich: Hohe Investitionen belasten den Ausblick - UBS-Einschätzung unter Konsens

Die Aktien von Schaeffler haben am Freitag ihre steile Kursrally seit Ende November weiter korrigiert.

Mit einem Minus von zuletzt 5,41 Prozent auf 10,15 Euro lagen sie im nur wenig veränderten Kleinwerteindex SDAX ganz unten.

Damit sind etwa die Hälfte der Kursgewinne seit Jahresanfang wieder weg. Allerdings beläuft sich der Zuwachs für 2026 noch immer auf ein Fünftel. Die Chancen im Geschäft mit humanoiden Robotern waren einer der Gründe für die jüngste Rally.

In einer Runde mit Analysten mit Blick auf die Anfang März erwarteten Geschäftszahlen habe das Management des Auto- und Industriezulieferers noch keine Ziele für 2026 ausgegeben, aber die Tonlage lasse eher auf Risiken für die Marktschätzungen schließen, hieß es nun von der UBS. Die größte Sorge von Analyst Juan Perez-Carrascosa bleibt der freie Barmittelfluss. So habe Schaeffler darauf hingewiesen, dass die im Zusammenhang mit der Umstrukturierung stehenden Cash-Abflüsse im Jahresvergleich ebenso steigen könnten wie die Investitionen.

Mit einem Kursziel von 6,20 Euro ist Perez-Carrascosa für Schaeffler deutlich pessimistischer als Analysten anderer Häuser. So lautet das Kursziel von Jefferies aktuell 12,60 Euro, das von JPMorgan 10,00 Euro und auch die Deutsche Bank liegt mit 9,20 Euro noch klar über dem Ziel der UBS.

/ajx/edh/jha/

FRANKFURT (dpa-AFX)

Robotik-Euphorie befeuert Schaeffler-Aktie: Rally markiert neues 52-Wochen-Hoch
Schaeffler-Aktie im Korrekturmodus: Anleger kassieren Gewinne ein
Schaeffler-Aktie mit Höhenflug - Fantasie für humanoide Roboter

Bildquelle: Schaeffler Technologies AG & Co. KG,mf

Aktien in diesem Artikel

Schaeffler AG 9,78 -5,56%

19:47 Januar 2026: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
19:43 KW 5: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
17:04 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
30.01.26 Januar 2026: So performten die ATX-Aktien im vergangenen Monat
25.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 4

ATX und DAX gehen freundlich ins Wochenende -- US-Börsen letztlich schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Freitag zu. An der Wall Street ging es abwärts. In Fernost wiesen die Börsen zum Wochenschluss rote Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

