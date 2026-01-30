Schaeffler Aktie
WKN DE: SHA010 / ISIN: DE000SHA0100
|Analystensorgen
|
30.01.2026 16:19:00
Schaeffler-Aktie sinkt deutlich: Hohe Investitionen belasten den Ausblick - UBS-Einschätzung unter Konsens
Damit sind etwa die Hälfte der Kursgewinne seit Jahresanfang wieder weg. Allerdings beläuft sich der Zuwachs für 2026 noch immer auf ein Fünftel. Die Chancen im Geschäft mit humanoiden Robotern waren einer der Gründe für die jüngste Rally.
In einer Runde mit Analysten mit Blick auf die Anfang März erwarteten Geschäftszahlen habe das Management des Auto- und Industriezulieferers noch keine Ziele für 2026 ausgegeben, aber die Tonlage lasse eher auf Risiken für die Marktschätzungen schließen, hieß es nun von der UBS. Die größte Sorge von Analyst Juan Perez-Carrascosa bleibt der freie Barmittelfluss. So habe Schaeffler darauf hingewiesen, dass die im Zusammenhang mit der Umstrukturierung stehenden Cash-Abflüsse im Jahresvergleich ebenso steigen könnten wie die Investitionen.
Mit einem Kursziel von 6,20 Euro ist Perez-Carrascosa für Schaeffler deutlich pessimistischer als Analysten anderer Häuser. So lautet das Kursziel von Jefferies aktuell 12,60 Euro, das von JPMorgan 10,00 Euro und auch die Deutsche Bank liegt mit 9,20 Euro noch klar über dem Ziel der UBS.
/ajx/edh/jha/
FRANKFURT (dpa-AFX)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Schaeffler AG
|
23.01.26
|Schaeffler-Aktie mit Höhenflug - Fantasie für humanoide Roboter (dpa-AFX)
|
22.12.25
|Schaeffler-Aktie zieht kräftig an: Aussagen von CEO zu Wachstum außerhalb des Kerngeschäfts im Blick (dpa-AFX)
|
02.12.25
|Schaeffler-Aktie gefragt: Drohnenproduktion soll wachsen - Helsing und Schaeffler vereinbaren Zusammenarbeit (dpa-AFX)
|
04.11.25
|Schaeffler-Aktie fällt: Schaeffler weitet in Q3 Verluste aus (dpa-AFX)
|
23.10.25
|Schaeffler steigt Richtung April-Hoch nach Roboterfantasie um Amazon (dpa-AFX)
|
06.08.25
|Schaeffler mit Nettoverlust - Aktie sackt ab (dpa-AFX)
Analysen zu Schaeffler AG
Aktien in diesem Artikel
|Schaeffler AG
|9,78
|-5,56%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen freundlich ins Wochenende -- US-Börsen letztlich schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Freitag zu. An der Wall Street ging es abwärts. In Fernost wiesen die Börsen zum Wochenschluss rote Vorzeichen aus.