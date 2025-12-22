Schaeffler Aktie

WKN DE: SHA015 / ISIN: DE000SHA0159

22.12.2025 09:36:39

Schaeffler-Aktie stabil: Aussagen von CEO zu Wachstum außerhalb des Kerngeschäfts im Blick

Für die Schaeffler-Aktien könnte das Thema Rüstung ein Kurstreiber werden.

Am Markt kommt laut einem Händler ein Interview von Schaeffler-Chef Klaus Rosenfeld in der "Süddeutschen Zeitung" zumindest vorübergehend recht gut an. Die Papiere legten am Montagmorgen auf der Handelsplattform Tradegate im Vergleich zum XETRA-Schluss vom Freitag um knapp ein Prozent auf 7,89 Euro zu. Im Haupthandel schmolz das Plus jedoch und der Titel notierte nur noch 0,06 Prozent höher bei 7,82 Euro.

In dem Interview betonte Rosenfeld die wachsende Bedeutung des Rüstungsgeschäfts. "Unser heutiges Kerngeschäft wird auch in Zukunft den Großteil unseres Umsatzes bestimmen, aber eben nicht mehr ausschließlich. Bis 2035 wollen wir zehn Prozent unseres Umsatzes in neuen Geschäften machen." Unter der Annahme eines Umsatzes von 30 bis 35 Milliarden Euro bis 2025, wären das mindestens drei Milliarden Euro. "Das wird aber nicht alles aus dem Verteidigungsbereich kommen."

Nach der vor Wochen angekündigten Kooperation Schaefflers mit dem Münchner Drohnen-Startup Helsing untermauerten die Äußerungen des Schaeffler-Chefs die Bemühungen des Unternehmens im Rüstungsbereich, kommentierte ein Händler am Morgen. Neu sei das insofern nicht wirklich, aber der Stimmung der Aktionäre wohl dennoch zuträglich.

/mis/edh/nas

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquelle: Schaeffler Technologies AG & Co. KG

