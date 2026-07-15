Schaeffler Aktie
WKN DE: SHA015 / ISIN: DE000SHA0159
|Positiver Ausblick
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15.07.2026 16:04:00
Schaeffler-Aktie stärker: Höhere Marge erwartet
Das Papier legte zuletzt um 1,66 Prozent auf 8,54 Euro zu. Der Kurs hatte im Zuge des Hypes um humanoide Roboter im Frühjahr eine Rally hingelegt und sich auf bis zu fast 12 Euro aufgeschwungen. Die Euphorie um den von Schaeffler zum Zukunftsgeschäft erklärten Bereich ist mittlerweile wieder zurückgegangen. Im Vergleich zum Stand vor einem Jahr ist der Wert der Aktie aber um rund drei Viertel gestiegen.
Wie Schaeffler am Dienstag weiter mitteilte, sei der Umsatz im Quartal stabil zum Vorjahreswert von 5,92 Milliarden Euro geblieben. Der freie Barmittelzufluss vor Ein- und Auszahlungen für den Kauf und Verkauf von Unternehmensteilen sei moderat negativ ausgefallen.
Für Vanessa Jeffriess vom Analysehaus Jefferies entsprechen die Indikationen für das Wachstum im zweiten Quartal ihren Erwartungen. Der Autozulieferer scheine auf Kurs zu liegen, die Ziele für das Gesamtjahr zu erfüllen.
Die Schaeffler-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,48 Prozent höher bei 8,44 Euro.
/men/mne/stw/mis
HERZOGENAURACH (dpa-AFX)
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