Schaeffler Aktie
WKN DE: SHA015 / ISIN: DE000SHA0159
|Experteneinschätzung
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25.11.2026 11:09:00
Schaeffler-Aktie steigt: Kaufempfehlung von JPMorgan beflügelt
Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Schaeffler von 8,50 auf 6,50 Euro gesenkt, die Aktien nach dem Kursrückgang der vergangenen Monate aber von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft. Mit Blick auf die Autobranche setzt die Investmentbank 2027 vor allem auf Lkw-Bauer, Anbieter hochtechnologisierter Fahrzeuge und Luxusautos sowie Reifenhersteller, wie Analyst Jose Asumendi am Dienstag im großen Ausblick schrieb. Unter den Einzelwerten heißen die Favoriten Ferrari, Porsche AG, Michelin, Continental, Daimler Truck und Volvo. Bei Schaeffler verwiesen die Experten auf das schnell wachsende Geschäft mit humanoiden Robotern, das in ihrem Kursziel noch gar nicht einkalkuliert sei. Der Kurs der Schaeffler-Aktie fiel im bisherigen Jahresverlauf um etwas mehr als 40 Prozent auf 4,915 Euro.
Via XETRA legt die Schaeffler-Aktie daraufhin zeitweise um 3,76 Prozent auf 5,10 Euro zu.
/ag/zb
NEW YORK (dpa-AFX Broker)
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Bildquelle: Schaeffler Technologies AG & Co. KG,mf
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