Schaeffler trennt sich von einem Teil seiner Beteiligung an der indischen Tochter und nimmt damit frisches Kapital ein.

Schaeffler reduziert die Beteiligung an seiner indischen Tochter und besorgt sich so frisches Geld. Wie der MDAX-Konzern mitteilte, hat er 6,5 Prozent des ausstehenden Aktienkapitals von Schaeffler India Limited bei institutionellen Anlegern platziert. Bei einem Platzierungspreis von umgerechnet 34,63 Euro nimmt Schaeffler netto 314 Millionen Euro ein. Den Nettoerlös will das Unternehmen zur Reduzierung der Nettoverschuldung und zur Stärkung der Bilanz einsetzen.

Der Konzern hält über seine Promoter Group damit noch 67,63 Prozent an Schaeffler India und will weiterhin mindestens zwei Drittel der Anteile halten. Indien ist und bleibe ein wichtiger Markt für die Gruppe, so Schaeffler. Die indische Tochter spiele eine wichtige Rolle in der Wachstumsstrategie.

Schaeffler weiter erholt - Erfolg beim Schuldenabbau

Nach einer Maßnahme zum Schuldenabbau sind die Aktien von Schaeffler am Donnerstagnachmittag weiter gestiegen auf ein Tageshoch von 5,26 Euro. Damit bauten sie ihre Erholung vom am vergangenen Freitag erreichten Tief seit Sommer 2025 auf fast 10 Prozent aus. Vor allem eine Empfehlung von JPMorgan hatte tags zuvor Auftrieb gegeben.

Nun teilte der Autozulieferer und Industriekonzern mit, dass ein Paket von Aktien der Schaeffler India Limited "unter schwierigen Marktbedingungen" erfolgreich losgeschlagen wurde. Der Nettoerlös von rund 314 Millionen Euro wird zum Abbau der Schulden und zur Stärkung der Bilanz verwendet.

Das Verhältnis von Netto-Finanzschulden zu bereinigtem operativen Ergebnis sei damit auf 2,13 gesunken, hieß es.

Zuletzt stieg die Schaeffler-Aktie auf XETRA um 5,14 Prozent auf 5,22 Euro.

DOW JONES / dpa-AFX