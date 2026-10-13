Schaeffler Aktie

Schaeffler für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: SHA015 / ISIN: DE000SHA0159

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Vorläufige Zahlen 13.10.2026 09:49:38

Schaeffler-Aktie tiefer: Umsatz stagniert, Robotikgeschäft gewinnt neue Kunden

Schaeffler-Aktie tiefer: Umsatz stagniert, Robotikgeschäft gewinnt neue Kunden

Der Umsatz der Schaeffler-Gruppe hat im dritten Quartal stagniert.

Er betrug wie im Vorjahreszeitraum 5,8 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Dienstag anhand vorläufiger Berechnungen mitteilte. Die bereinigte Marge auf das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) sank hingegen um 0,3 Prozentpunkte auf 4,2 Prozent. Den Mittelzufluss konnte das Unternehmen hingegen verbessern. Die Prognose für das laufende Jahr sowie die Mittelfristziele für 2028 wurden bestätigt. Die Aktie verlor via XETRA daraufhin gut 3 Prozent.

Im verlustreichen Geschäft mit der E-Mobilität entschied sich Schaeffler, Sonderabschreibungen und Rückstellungen von insgesamt rund 240 Millionen Euro vorzunehmen, davon etwa 220 Millionen Euro im dritten Quartal. Der Konzern begründete dies mit der anhaltender Volumenreduzierungen für Projekte europäischer Automobilhersteller vor allem in China. Die daraus resultierenden finanziellen Effekte wirkten sich positiv auf die Profitabilität der Sparte E-Mobility in den Folgejahren aus, hieß es.

Im dritten Quartal konnte Schaeffler die Verluste in dem Bereich etwas reduzieren - die bereinigte Ebit-Marge verbesserte sich auf 13,1 Prozent, nach minus 15 Prozent im Vorjahr. Das Erreichen der Gewinnschwelle bleibe weiterhin das zentrale Ziel für die E-Mobilität.

Im Wachstumsfeld Humanoide Robotik setzte sich derweil der positive Trend aus den Vorquartalen fort, hieß es weiter. "Im dritten Quartal 2026 konnten zwei neue chinesische Kunden aus der Region Greater China gewonnen werden." Der

Auftragseingang verbesserte sich auf rund 400 Millionen Euro.

/nas/mis

HERZOGENAURACH (dpa-AFX)

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Bildquelle: Schaeffler Technologies AG & Co. KG

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