Schaeffler Aktie
WKN DE: SHA015 / ISIN: DE000SHA0159
|Vorläufige Zahlen
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13.10.2026 09:49:38
Schaeffler-Aktie tiefer: Umsatz stagniert, Robotikgeschäft gewinnt neue Kunden
Im verlustreichen Geschäft mit der E-Mobilität entschied sich Schaeffler, Sonderabschreibungen und Rückstellungen von insgesamt rund 240 Millionen Euro vorzunehmen, davon etwa 220 Millionen Euro im dritten Quartal. Der Konzern begründete dies mit der anhaltender Volumenreduzierungen für Projekte europäischer Automobilhersteller vor allem in China. Die daraus resultierenden finanziellen Effekte wirkten sich positiv auf die Profitabilität der Sparte E-Mobility in den Folgejahren aus, hieß es.
Im dritten Quartal konnte Schaeffler die Verluste in dem Bereich etwas reduzieren - die bereinigte Ebit-Marge verbesserte sich auf 13,1 Prozent, nach minus 15 Prozent im Vorjahr. Das Erreichen der Gewinnschwelle bleibe weiterhin das zentrale Ziel für die E-Mobilität.
Im Wachstumsfeld Humanoide Robotik setzte sich derweil der positive Trend aus den Vorquartalen fort, hieß es weiter. "Im dritten Quartal 2026 konnten zwei neue chinesische Kunden aus der Region Greater China gewonnen werden." Der
Auftragseingang verbesserte sich auf rund 400 Millionen Euro.
/nas/mis
HERZOGENAURACH (dpa-AFX)
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