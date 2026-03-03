Schaeffler Aktie

WKN DE: SHA015 / ISIN: DE000SHA0159

Schwieriges Jahr 03.03.2026 08:56:41

Schaeffler-Aktie verliert deutlich: Jobabbau sorgt für rote Zahlen - Vorsicht im neuen Jahr

Schaeffler-Aktie verliert deutlich: Jobabbau sorgt für rote Zahlen - Vorsicht im neuen Jahr

Der Zulieferer Schaeffler blickt nach einem schwierigen Jahr 2025 mit Vorsicht in das neue Jahr.

Der Vorstand peilt bei einem geplanten Umsatz von 22,5 bis 24,5 Milliarden Euro eine bereinigte operative Marge vor Zinsen und Steuern (ber Ebit-Marge) von 3,5 bis 5,5 Prozent an, wie das SDAX-Unternehmen am Dienstag in Herzogenaurach mitteilte. Analysten rechneten bisher mit Werten in der oberen Hälfte der Spannen. Vergangenes Jahr ging der Umsatz um vergleichbar 3,4 Prozent auf 23,5 Milliarden Euro zurück. Beim operativen Ergebnis konnte Schaeffler dagegen auch dank des Sparkurses um 11,1 Prozent auf 936 Millionen Euro zulegen, die Marge zog um einen halben Prozentpunkt auf 4,0 Prozent an. Im vierten Quartal schnitt Schaeffler damit aber schwächer ab als von Fachleuten gedacht.

Unter dem Strich sorgten 2025 hohe Sonderbelastungen aus dem Konzernumbau mit Stellenstreichungen erneut für rote Zahlen, der Konzernverlust belief sich auf 424 Millionen Euro. Ein Jahr zuvor hatte Schaeffler wegen der Übernahme von Vitesco noch einen höheren Verlust von 632 Millionen Euro ausgewiesen. Die Dividende soll jedoch dank eines verbesserten Finanzmittelzuflusses um 5 Cent auf 0,30 Euro steigen.

Schaeffler-Aktie sackt ab Der Auto- und Industriezulieferer Schaeffler enttäuscht am Dienstag seine Anleger mit dem vorgelegten Jahresbericht. Vor allem der Ausblick bekam in ersten Reaktionen kritische Stimmen, weil Analysten beim Umsatz und der operativen Marge bisher mit Werten in der oberen Hälfte der Spannen rechneten.

Im vorbörslichen Tradegate-Handel notiert die Schaeffler-Aktie zeitweise 9,64 Prozent auf 9,05 Euro.

Ihnen droht damit der fünfte schwächere Handelstag in Folge - allerdings mit verstärktem Druck.

Analystin Vanessa Jeffriess hob in einer ersten Reaktion hervor, der Ausblick sei schwach - vor allem bedingt durch die Geschäfte im Bereich der E-Mobilität. Die Fantasie für das Geschäft mit humanoiden Robotern, die von November bis Januar mit einem erreichten Hoch seit 2018 eingepreist wurde, scheint derweil bei den Papieren neuerdings wieder zu schwinden.

Daran änderte auch eine Partnerschaft mit dem chinesischen Unternehmen Leju Robotics nichts, die Schaeffler am Montagnachmittag angekündigt hatte. /men/mis

HERZOGENAURACH (dpa-AFX)

