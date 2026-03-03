Schaeffler Aktie
WKN DE: SHA015 / ISIN: DE000SHA0159
|Schwieriges Jahr
|
03.03.2026 08:56:41
Schaeffler-Aktie verliert deutlich: Jobabbau sorgt für rote Zahlen - Vorsicht im neuen Jahr
Unter dem Strich sorgten 2025 hohe Sonderbelastungen aus dem Konzernumbau mit Stellenstreichungen erneut für rote Zahlen, der Konzernverlust belief sich auf 424 Millionen Euro. Ein Jahr zuvor hatte Schaeffler wegen der Übernahme von Vitesco noch einen höheren Verlust von 632 Millionen Euro ausgewiesen. Die Dividende soll jedoch dank eines verbesserten Finanzmittelzuflusses um 5 Cent auf 0,30 Euro steigen.
Schaeffler-Aktie sackt ab Der Auto- und Industriezulieferer Schaeffler enttäuscht am Dienstag seine Anleger mit dem vorgelegten Jahresbericht. Vor allem der Ausblick bekam in ersten Reaktionen kritische Stimmen, weil Analysten beim Umsatz und der operativen Marge bisher mit Werten in der oberen Hälfte der Spannen rechneten.
Im vorbörslichen Tradegate-Handel notiert die Schaeffler-Aktie zeitweise 9,64 Prozent auf 9,05 Euro.
Ihnen droht damit der fünfte schwächere Handelstag in Folge - allerdings mit verstärktem Druck.
Analystin Vanessa Jeffriess hob in einer ersten Reaktion hervor, der Ausblick sei schwach - vor allem bedingt durch die Geschäfte im Bereich der E-Mobilität. Die Fantasie für das Geschäft mit humanoiden Robotern, die von November bis Januar mit einem erreichten Hoch seit 2018 eingepreist wurde, scheint derweil bei den Papieren neuerdings wieder zu schwinden.
Daran änderte auch eine Partnerschaft mit dem chinesischen Unternehmen Leju Robotics nichts, die Schaeffler am Montagnachmittag angekündigt hatte. /men/mis
HERZOGENAURACH (dpa-AFX)
