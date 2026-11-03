Schaeffler Aktie
WKN DE: SHA010 / ISIN: DE000SHA0100
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03.11.2026 08:15:48
Schaeffler baut weitere Stellen ab - 2.660 Jobs in Deutschland betroffen
DOW JONES--Der Automobil- und Industriezulieferer Schaeffler baut angesichts des schwierigen Branchenumfelds im Autogeschäft weitere Stellen ab. Netto sollen 3.460 Stellen in der Region Europa abgebaut werden, wie der im MDAX notierte Konzern mitteilte. Davon sollen etwa 2.660 Stellen auf Deutschland auf entfallen. Etwa 50 Prozent sollen die Produktion, 30 Prozent den Bereich Forschung und Entwicklung und 20 Prozent weitere Funktionsbereiche betreffen. Vom Abbau seien unter anderem fünf Standorte in Deutschland betroffen, von denen vier perspektivisch geschlossen werden sollen.
Der Abbau in Deutschland bedeute, dass bezogen auf die Stammbelegschaft von 31.957 Beschäftigen Ende September rund 9 Prozent der vorhandenen Stellen bis 2028 abgebaut würden, so der Konzern weiter. "Bezieht man den aus Altprogrammen und den bereits unterzeichneten 1.800 Altersteilzeitverträgen resultierenden Stellenabbau mit ein, erhöht sich der oben genannte Prozentsatz auf rund 18 Prozent", heißt es weiter.
Mit dem neuen Programm sollen bis 2030 Einsparungen von rund 300 Millionen Euro pro Jahr erzielt werden. Beim Einmalaufwand werde mit einem Betrag von rund 480 Millionen Euro gerechnet. Der überwiegende Teil des Betrags soll im Jahr 2026 als Restrukturierungsrückstellung verbucht werden.
Die Umsetzung der geplanten Maßnahmen soll möglichst sozialverträglich und im engen Dialog mit den Arbeitnehmervertretungen und den Betriebsräten an den betroffenen Standorten erfolgen.
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/kla/hab
(END) Dow Jones Newswires
November 03, 2026 02:16 ET (07:16 GMT)
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