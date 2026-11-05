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05.11.2026 06:31:28
Schaeffler: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Schaeffler hat am 03.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Schaeffler vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,10 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,360 USD je Aktie erwirtschaftet.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 1,75 Prozent auf 6,69 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6,81 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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