Schaeffler: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Schaeffler präsentierte am 03.03.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,19 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -1,240 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Schaeffler hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5,82 Milliarden EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 2,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,96 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,450 EUR beziffert. Im Vorjahr waren -0,860 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 29,16 Prozent auf 23,49 Milliarden EUR aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 18,19 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

